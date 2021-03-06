Aytun Çıray o mesajı neden sildi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından FETÖ'nün ABD'deki kara propagandasının fotoğrafını paylaştı. Mesajında 'Aptalca bir ilan kime yarar?' diye soran Çıray, daha sonra bu paylaşımını kaldırdı. Çıray'ın paylaşımını neden kaldırdığı ise merak konusu oldu.

ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam büyük tepki çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan o reklam ile ilgili bir paylaşım da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı da olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.



O reklamın görüntüsünü paylaşan Çıray, "Böyle bir video dolaştırılıyor. New York'ta verilen böyle pahalı ve aptalca bir ilan kime yarar?" diye sordu.

Çıray, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı. İYİ Parti'li vekilin paylaşımını neden kaldırdığı ise merak konusu oldu.

İşte o mesaj: