Aydın'da silahlı kavgaya karışan üç kişi tutuklandı

Sarıoğlu Mahallesi Şehit Sedat Parkı’nda tartıştıkları H.A. ile F.K'ya pompalı tüfekle ateş açarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K, Y.C.K. ve Ü.K'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen üç şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay

Sarıoğlu Mahallesi Şehit Sedat Parkı’nda dün, iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek kullanılan olayda, saçmaların isabet ettiği H.A. ile F.K. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar kapsamında kimliklerini belirlediği M.K, Y.C.K. ve Ü.K'yi gözaltına almıştı.