Aydın'da sele kapılan 3 kişi öldü!

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aydın'ın Söke ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde dün gece akıntıya kapılarak kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin Nurten S.'ye (70) ait olduğu tahmin edilirken, yapılacak tespitin ardından kimliği netlik kazanacak. Kayıp Ali Alptekin’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada bölgede hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. Akıntıya kapılarak zarar gören araçlar ise çekicilerle bulundukları yerden kaldırılmaya başlandı.