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Aydın ve İzmir'de TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon!

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Aydın ve İzmir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın ve İzmir'de, TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile salıverildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi.

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