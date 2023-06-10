Aydın ve İzmir'de TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın ve İzmir'de, TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile salıverildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi.