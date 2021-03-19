Avrupa Ligi'nde kaleciyi hastanelik eden tekme!
Avrupa Ligi'nde Rangers sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda ederken karşılaşmaya Roofe'un tekmesi damga vurdu.
Avrupa Ligi'nde Rangers sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda ederken karşılaşmaya Roofe'un tekmesi damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Slavia Prag 1-1 rövanşında rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek çeyrek finalin yolunu tuttu.
Çekya ekibinin gollerini 14. dakikada Olayinka ve 74. dakikada Stanciu kaydetti.
KALECİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Rangers'ta 61. dakikada Roofe ve 73. dakikada Bologun kırmızı kart görünce ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Fakat Roofe'nin gördüğü kart maça damga vurdu.
Roofe'un kramponu, tabanıyla birlikte Slavia Prag kalecisi Kolar'ın yüzüne geldi. Çok sert darbe alan Kolar sahadan sedyeyle çıkarıldı ve direk ambulansla hastaneye götürüldü.
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☠️Avrupa Ligi'nde kaleciyi hastanelik eden tekme ‼️— Ajans Haber Spor (@AjansHaberSpor) March 19, 2021
🔷Avrupa Ligi'nde Rangers sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda ederken karşılaşmaya Roofe'un tekmesi damga vurdu.
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