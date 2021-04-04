Atilla Kıyat utanç bildirisini böyle savundu!
103 emekli amiralin imzası ile yayınlanan milli iradeyi hedef alan skandal bildirinin imzacılarından ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kıyat, kendilerini suçlayanların utanç duyacağını ifade etti.
103 emekli amiral, skandal bir bildiri yayınlayarak iktidarı Montrö, Kanal İstanbul ve laiklik üzerinden tehdit etmeye kalkıştı.
'Yüce Türk Milletine’ başlıklı bildiri, büyük tepki çekti. O tepkilerin ardından bildiride imzası bulunan amirallerden ilk açıklama geldi.
Emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat gelen tepkilere ilişkin olarak, "Suçlayanlar utanç duyacak" açıklamasını yaptı.
"UTANÇ DUYACAKLARDIR"
Kıyat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır." ifadesini kullandı.
103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler , belli ki , uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin , uykularını aldıktan sonra , bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır.— Atilla Kıyat (@atillakiyat) April 4, 2021
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