Atilla Kıyat utanç bildirisini böyle savundu!

103 emekli amiral, skandal bir bildiri yayınlayarak iktidarı Montrö, Kanal İstanbul ve laiklik üzerinden tehdit etmeye kalkıştı.

'Yüce Türk Milletine’ başlıklı bildiri, büyük tepki çekti. O tepkilerin ardından bildiride imzası bulunan amirallerden ilk açıklama geldi.

Emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat gelen tepkilere ilişkin olarak, "Suçlayanlar utanç duyacak" açıklamasını yaptı.

"UTANÇ DUYACAKLARDIR"

Kıyat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır." ifadesini kullandı.