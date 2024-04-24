Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'ta ikamet ettiği evinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durumun tespit edilmediği öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

21 Ekim 1948 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.

1973 yılında "TEK-ART" adlı inşaat şirketini kurarak inşaat sektörüne giriş yaptı. 1978 ve 1988 yılları arasında toplamda 10 kez Türkiye Vergi Rekortmeni oldu.

1979 yılında Türkiye İthalat İhracat Bankası'nın (Titibank - Impexbank) sahibi oldu ve bankacılık sektöründe de faaliyet gösterdi. Ancak 1988 yılında bankayı elden çıkardı.

Ayrıca, 1983 ile 1989 yılları arasında Güneş Gazetesi'nin sahibi olarak basın sektörüne adım attı. 1996 yılında Antalya Kemer'de Zigana Tatil Köyü'nü faaliyete geçirerek turizm sektörüne de giriş yaptı.

1991 ile 1995 yılları arasında Demokratik Sol Parti (DYP) Trabzon milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca, 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı. Halen Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz, 1982-2001 yılları arasında çeşitli dönemlerde Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendi.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir.

Ayrıca, Mehmet Ali Yılmaz Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Mühendisler Odası ve Müteahhitler Sendikası gibi çeşitli kuruluşlara üyedir. Ayrıca, Uydu üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı ile Trabzon'da yayın yapan Zigana TV ve Zigana FM gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.