O imzacıları iyi tanıyalım!

Skandal bildiride ismi bulunan Türker Ertürk, Türkiye sınırında terör örgütü PYD'nin olması gerektiğini savunmuş, Atilla Kıyat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kenan Evren'e benzetmiş ve sonrasında özür dilemişti.

103 emekli amiral gece yarısı son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili bildiri yayımladı.

Tepki çeken bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ERTÜRK VE KIYAT'IN ESKİ SÖYLEMLERİ GÜNDEME GELDİ

Skandal bildiri tartışılmaya devam ederken, bildiride isimleri yer alan emekli Tümamiral Türker Ertürk ve emekli Koramiral Atilla Kıyat'ın eski söylemleri yeniden gündeme geldi.

"LAİK YAPISINI BİLİYORUZ PYD'NİN"

Ertürk, katıldığı bir canlı yayında Türkiye sınırındaki gelişmeleri değerlendirirken, "İlişkilerimizi geliştireceğimiz federatif bir yapı içerisinde "Kürtler" (PYD) olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." demişti.

"Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin"

diyerek PKK terör örgütü ile ittifak yapılmasını savunan

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün başını çektiği 103 emekli Amiral, milli iradeye baş kaldıran ihanet bildirisine imza atıp yayınladı!#HodriMeydan pic.twitter.com/sK0hp0VV0X — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 4, 2021

ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kıyat ise 1 Ekim 2019 tarihinde seçim barajı tartışmaları sırasında sosyal medya hesabından, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" mesajını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıyat'ın bu sözlerine dava açmıştı. Kıyat ise bir özür metni yayınlamıştı.

Özür metninde, "Yaptığım paylaşımın hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız değildir. 43 yıl taşıdığım üniformam ve yarım asra yakın devlet terbiyemle Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit gibi bir amacım söz konusu olamaz. Bu şekilde anlaşılmasına sebebiyet veren açıklamam nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” ifadelerini kullanan Kıyat'ın özrü kabul edilmiş ve dava uzlaşma ile sonuçlanmıştı.