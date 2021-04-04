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Bahçeli'den emekli amirallerin darbe imalı bildirisine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 emekli amiralin yayınladığı bildiriyi şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini açıkladı. Bahçeli, yaptığı açıklamada alınması gereken önlemleri sıraladı.

Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

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