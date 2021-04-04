Muhalefet liderleri utanç bildirisine sessiz

Emekli Amiral Ergun Mengi’nin başını çektiği 103 Emekli Amiral, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yayınladığı skandal bildiriye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den henüz bir açıklama gelmedi.

TOPYEKÜN DUYARLILIK GÖSTERİLMELİ

Utanç bildirisi hakkında CNN Türk'te açıklamalarda bulunan gazeteci Avni Özgürel, "Topyekün bir duyarlılık gösterilmeli, Türkiye'nin tüm kurumlarının tepki göstermesi gerekiyor." dedi.

"BU KİŞİLERİN BULUNMASI GEREKİYOR"

Özgürel ayrıca, "Genelde bu tür bildiriler kahve muhabbetinden yola çıkılarak hazırlanır. 103 amiralin arkasında mutlaka 3-4 kişinin olduğunu tahmnin ediyorum. Bu kişilerin bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"NİTELİKSİZ BİR ZÜMRE İLE BAŞBAŞAYIZ"

Stratejist Dr. Murat Yılmaz da CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Türkiye bunu aşacak, bizi üzen bu kadar niteliksiz bir sınıf ve zümre ile başbaşa olmamız." diyerek Özgürel gibi bu bildirinin arkasında bir kaç kişinin olduğu ve kısa sürede o kişilerin bulunacağını düşündüğünü belirtti.

BİLDİRİ İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ GÖRMEMİZİ SAĞLADI

Coşkun Başbuğ ise canlı yayında, "Bundan 20 sene olsa toplumu mobilize edebiliyordunuz. Bu millet artık etrafındaki bu türk oyunlara uymuyor, sosyal medyada bu millet yapılan bildiriye inanılmaz tepki gösterdi. Bu karşılı olmayan bir çıkıştır. Şuan yürütülen görevlerde herhangi bir aksaklık olmayacağı açıklandı zaten. İçimizdeki hain yapılanmaları, kimin hangi pozisyonda olduğunu görmemize fırsat verdi bu bildiri." açıklamalarında bulundu.