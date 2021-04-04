Hadsiz bildirideki '103' detayı!

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı.

Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslup kullandı.

15 TEMMUZ YIL DÖNÜMÜNE 103 GÜN KALA...

103 amiralin imzasının olduğu bildirideki bazı detaylar ise dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimine 103 gün kala yayınlanan bu bildiri, akıllara 15 Temmuz’dan 3 gün sonra 103 general ve amiral gözaltına alınmasını da getirdi.