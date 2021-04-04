Darbe imalı bildiriye sert tepki: Haddinizi bilin

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gözü alabilene hodri meydan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bildiriye "Gözü alabilene hodri meydan" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Darbe sevicilerin demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunduğuna dikkati çeken Oktay, bildiriye her platformda gerekli cevabın en net şekilde verileceğini söyledi.

2️⃣Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, #hodrimeydan — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 4, 2021

Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bildiriye sert çıktı. "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler" diyen Şentop, tepkisini "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" sözleriyle dile getirdi.

Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 3, 2021

Kabineden de bildiriye tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniformayı taşımak şereftir diyen Soylu "O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir" değerlendirmesinde bulundu.

Varank: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü" sözleriyle bildiriye sert tepki gösterdi.

15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü.



İşte bu kokuşmuş zihniyetten kurtulan Türkiye, Mavi Vatan ideali için en cesur adımları şimdi atabiliyor. — Mustafa Varank (@varank) April 3, 2021

Gül: Gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık

Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin: köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan,bu zihniyetten hesap soran,gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık.



Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 4, 2021

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de emekli 103 amirali "darbe heveslileri" olarak nitelendirdi. Bakan Gül, "Köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık" sözleriyle tepki gösterdi.

Altun: Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz"

Siz kimsiniz?

Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz?

Türkiye bir hukuk devletidir.

Bunu asla unutmayın.

Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 3, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz" diye seslendi, "Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı!" ifadeleriyle darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

İlerleyen saatlerde de tepkisini sürdüren Altun, 103 emekli amiralin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne 103 gün kala bildiri yayımladığına dikkat çekti, "103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır" paylaşımı yaptı.

15 Temmuz’a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır.



Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler.



Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır.



Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. pic.twitter.com/dJLdS8DunT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2021

Kalın: Haddinizi bilin, yerinizde oturun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin gülünç ve zavallı duruma düştüğüne dikkat çekti, "Haddinizi bilin, yerinizde oturun" mesajını paylaştı.

AK Parti yönetiminden de bildiriye sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bildiriyle siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıldığını belirtti, "haddinizi bilin" diye de ekledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli 103 amiralin taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiklerine işaret etti, bildirinin yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan mücadelesine atıf yaptı, "Ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı bellidir" sözleriyle de darbe imalı bildiriye imza atanların ihanet içinde olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada ise #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketiyle darbe imalı bildiriye tepki yağdı. Bildiriye tepki paylaşımları kısa sürede yüz binleri buldu.