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Darbe imalı bildiriye sert tepki: Haddinizi bilin

Emekli 103 amiral darbe ima eden bir bildiri yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Göze alabilene hodri meydan" diyerek bildiriye tepki gösterdi. Meclis Başkanı Şentop, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

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Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gözü alabilene hodri meydan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bildiriye "Gözü alabilene hodri meydan" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Darbe sevicilerin demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunduğuna dikkati çeken Oktay, bildiriye her platformda gerekli cevabın en net şekilde verileceğini söyledi.

Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bildiriye sert çıktı. "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler" diyen Şentop, tepkisini "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" sözleriyle dile getirdi.

Kabineden de bildiriye tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniformayı taşımak şereftir diyen Soylu "O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir" değerlendirmesinde bulundu.

Varank: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü" sözleriyle bildiriye sert tepki gösterdi.

Gül: Gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de emekli 103 amirali "darbe heveslileri" olarak nitelendirdi. Bakan Gül, "Köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık" sözleriyle tepki gösterdi.

Altun: Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz" diye seslendi, "Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı!" ifadeleriyle darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

İlerleyen saatlerde de tepkisini sürdüren Altun, 103 emekli amiralin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne 103 gün kala bildiri yayımladığına dikkat çekti, "103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır" paylaşımı yaptı.

Kalın: Haddinizi bilin, yerinizde oturun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bildiriyi yayımlayan emekli amirallerin gülünç ve zavallı duruma düştüğüne dikkat çekti, "Haddinizi bilin, yerinizde oturun" mesajını paylaştı.

AK Parti yönetiminden de bildiriye sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bildiriyle siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıldığını belirtti, "haddinizi bilin" diye de ekledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli 103 amiralin taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiklerine işaret etti, bildirinin yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan mücadelesine atıf yaptı, "Ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı bellidir" sözleriyle de darbe imalı bildiriye imza atanların ihanet içinde olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada ise #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketiyle darbe imalı bildiriye tepki yağdı. Bildiriye tepki paylaşımları kısa sürede yüz binleri buldu. 

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