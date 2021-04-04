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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 103 emekli amirale tepki

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan bir açıklama ile 103 emekli amiralin skandal bildirisine tepki gösterildi.

Yapılan açıklamada "Geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" denildi.

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