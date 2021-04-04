Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 103 emekli amirale tepki

Yapılan açıklamada "Geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" denildi.

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/zHTAbGIzlV — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) April 4, 2021