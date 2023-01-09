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Antalya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Hatay'dan yılbaşı eğlencesinde davul ve keman çalmak için Antalya'ya gelen gencin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa ilçesinde 2 hafta önce Hüseyin Uyulgan'ın (19) öldürülmesinin ardından harekete geçti.

Kurulan özel ekip, detaylı çalışmanın ardından cinayet şüphelilerini belirledi.

Şüphelilerden Nasuh K. (39) Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde, Emircan Z. (19) ise olayın meydana geldiği Doğuyaka Mahallesi'nde yakalandı.

Zanlılar ifadelerinde, Uyulgan'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüklerini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nasuh K. ve Emircan Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hüseyin Uyulgan, 26 Aralık 2022'de bilmediği bir numaradan gelen aramanın ardından gittiği Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta tabancayla kalbinden vurularak öldürülmüştü.

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