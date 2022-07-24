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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, 4 uçakla, karadan ise 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye ekibiyle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine etti.

Ekiplerin saat 12.05'te başlayan yangına ilk müdahaleyi saat 12.10'da yaptığı bildirildi.

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