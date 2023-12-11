Ankaragücü Başkanı Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, fair play ödülü almıştı

Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya TFF tarafından, Ekim ayının “En Adil Yönetici” fair play ödülü verilmişti.

Bakan Tunç'tan açıklama

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.

Bakan Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

nkaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı akabinde sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darp ettikleri olaya ilişkin olarak, tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve bu kişiler hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Olaylarda eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş gözaltına alınmış, hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan da kınama geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında açıklama yayımladı.

Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.

İşte o paylaşım;

''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kınama

"Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor şiddetle bağdaşmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.”

MKE Ankaragücü Kulübünden açıklama:

"Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz"

📢MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nden özür açıklaması;



"Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz."pic.twitter.com/rBZHd8o2Pu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 11, 2023

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından yaptığı açıklamada "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, hakemlerin hedef gösterildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız."