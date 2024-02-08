Ankara'da taksi durakları arasında 'yolcu alma' tartışması: 1 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı taksi durağı çalışanları arasında daha önce de yaşanan 'yolcu alma' tartışmaları bugün tekrar yaşandı. 'Yolcu alma' sebebiyle tartıştığı meslektaşı Ferhat K.'nın (45) durağını kalabalık grupla basan A.K., yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açtı. Saldırı sonrası A.K. ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ferhat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda durakta bulunan bir taksi de saçmaların hedefi oldu.

A.K., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.