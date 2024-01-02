'Dur' ihtarına uymadı, etkisiz hale getirildi!

Ankara Kızılay'da Bakanlıkların bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kızılay'da bir kişi polis kontrol noktasına doğru "intihar etmek istiyorum" diye bağırarak koşmaya başladı. Sırt çantası olduğu öğrenilen kişi etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın bir terör saldırısı olmadığı öğrenilirken koşan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

Bölgede başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, eski Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olması polisi harekete geçirdi.

İlk başta terör olayı olarak değerlendirilen olayda akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen şüpheli bir kişinin varlığı fark edildi. Polislerin üzerlerine sırt çantası ile koşması üzerine etkisiz hale getirilen şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir."