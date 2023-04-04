Ankara'da 5 milyon liralık tarihi eser kaçakçılığı!

Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta A.T, E.N.Y. ve K.G'nin ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsah derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması eser, deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutu ele geçirildi.

Tarihi eserlere, Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el kondu.

Şüpheliler A.T, E.N.Y. ve K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.