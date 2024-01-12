Ankara'da 2 firari hükümlü yakalandı
Başkentte jandarma ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlülerin adresleri tespit edildi.
Altındağ ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ile 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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