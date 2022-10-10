Başörtüsüne Anayasal değişiklikte referandum istenmiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında verdiği talimatın ardından partinin hukukçu kurmaylarınca hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’na sunulan “Başörtüsüne Anayasal güvence” teklifinde son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulan 2 maddelik Anayasa teklifinin, “Başörtüsü ve ailenin korunması” başlıklarına temas eden yapıda olduğu öğrenildi.

AK Parti ve MHP’nin 2008 yılında yaptığı düzenlemede Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” ilkesini düzenleyen 10. ve “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi”ni düzenleyen 42. maddesinde değişiklik yapıldı.

10. maddeye, “Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” hükmü eklenerek kılık kıyafet nedeniyle kamuda ayrımcılık yapılmaması, 42. maddeye de “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir” denilerek üniversitelerde başörtüsü serbestisinin sağlanmasının yolu açılmıştı. Ancak CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmişti.

Şimdi getirilecek Anayasa Teklifinde Kanun önünde eşitlik başlıklı 10’uncu, Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13’ncü, Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42’nci maddeler olmak üzere “Hiçbir yoruma açık bırakılmayacak şekilde” Anayasanın ilgili maddelerinde başörtüsü serbestliğinin Anayasal çerçevesi çizilecek.

Erdoğan’ın Meclisin açılışında dile getirdiği “aile kurumunu koruyacağız” açıklamasının ardından, AK Parti Grup toplantısında başörtüsü ilgili anayasa değişiklik çağırısını üzerine yapılan hazırlıkta edinilen bilgiye göre, Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41’nci maddesinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Eşcinsellere karşı 41’nci maddedeki “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadesindeki ‘eşler’ yerine ‘kadın erkek’ ifadesinin de gelebileceğini söyleniyor.

Referanduma gitmesin

AK Parti ve MHP’nin ortak imza ile Meclise sunacakları anayasa değişiklik teklifinin referanduma gitmeden Meclis’ten geçirilebilmesi için 400, referanduma sunulabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

AK Parti ve MHP’nin sandalye sayısı 334’de kalıyor. HDP’nin de bu teklife sıcak baktığı ve destekleyeceği ifade edilirken, CHP’den gelen açıklamalara göre, CHP’nin tavrı hazırlanan anayasa değişiklik teklifini gördükten sonra netleşeceği belirtiliyor. Ancak CHP’nin teklife sıcak bakmadığı ve oylamada destek vermeyeceği ifade ediliyor.