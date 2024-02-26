Altınok seçilirse yapacağı ilk işi açıkladı!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında soruları cevapladı.

Ankara'daki sorunlara değinen ve projelerini anlatan Turgut Altınok, ilk icraatının havalimanı metrosu olacağını vurguladı.

Altınok, "Birinci sorun ulaşım. Ulaşımı otobüslerle çözeceğiz. 2 bin tane elektrikli otobüs alacağız. Akaryakıt giderinden belediye tasarruf edecek.

Ankara'da ciddi bir trafik problemi var. Yeni yollar yapılmadı, metro sözleri tutulmadı. 2023'te 100 bin yeni araç yollara girdi ama yollar aynı.

Avrupa başkentleri arasında metro olmayan tek başkent Ankara'dır. İlk iş havaalanı metrosunu yapacağım. Trafiğin çözümü, şehri metro ağlarıyla donatmak.

Seçimden önce sözler veriliyor. 58 kilometre metro sözü var ama 5 santim metro yapmadı.

5 senede 80 kilometre metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.