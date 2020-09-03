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Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor

Berlin'de ülke bayraklarını meydanlara çizerek para kazanan bir sokak sanatçısı, Türk bayrağını yere çizmek yerine demir bir çubuğa astı.

Almanya Berlin'deki sokak sanatçısı Marian, ülke bayraklarını önemli meydanlara çiziyor. Romanya'dan gelen ve geçimini bu yolla sağlayan Marian'ın Türk bayrağına karşı özel bir hassasiyeti var.

Türk bayrağını yere çizmeyip bunun yerine bayrağı asmayı tercih eden Marian, nedenini soranlara da "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" yanıtını veriyor.

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