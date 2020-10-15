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Aliyev Fransız gazetecinin sorusuna böyle cevap verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, France 24 televizyonuna konuştu. Aliyev, Fransız gazetecinin 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kadar' cevabını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız France 24 kanalına verdiği röportajda Türk İHA’larının Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği başarıyı vurguladı.

"YETERİNCE ÇOK DRONE'UMUZ VAR"

Aliyev, verdiği röportajda Türk drone’larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.

Fransız muhabirin “Kaç tane Türk drone’unuz var?” sorusuna gülerek “Yeterince var” cevabını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını ifade etti.

"TÜRK DRONE'LARI ERMENİSTAN'A 1 MİLYAR DOLARA MAL OLDU"

Türk drone’ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı drone’lar sayesinde elde ettiğini söyledi.

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