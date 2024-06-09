Ali Koç yeniden Fenerbahçe Başkanı

Mevcut başkan Ali Koç resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım'dan daha fazla oy alarak Fenerbahçe'de bir kez daha başkanlığa seçildi.

BÜYÜK BAŞKAN TEZAHÜRATLARI

Ali Koç üyelerle birlikte zaferi alkışlarla kutladı. Ali Koç sahneye doğru yürürken tribünlerde meşaleler yakıldı ve "Büyük başkan" tezahüratları yükseliyor.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.