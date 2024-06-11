Türk Siyasetinde ofisler dönemi!

Ankara / Ulaş Kaya

Türk siyaseti, eski genel başkanların ofis diplomasisi ile daha önce hiç deneyimlemediği bir dönemi yaşıyor.

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdıktan sonra Ankara Barış Sitesi'nde bir ofis açan Kılıçdaroğlu, kendisine yakınlığı ile bilinen CHP'lileri bu ofiste ağırlayarak sıcak siyasetin içinde kalma çabasını sürdürüyor.

Akşener ofis mi açıyor?

İYİ Parti'de yerel seçimlerin ardından alınan başarısız sonuçların ardından genel başkanlığa veda eden Akşener'in Ankara'da bir ofis açtığı iddiası siyaseset kulislerinde yankı buldu.

İnce, iddiaları yalanladı

Akşener'in eski protokol müdürü Sinan İnce'ye ait olan Cinnah Caddesi, 57 numaradaki ofisi Meral Akşener'in kullandığı ve siyasi faaliyetlerine bu ofis üzerinden devam edeceği iddiaları da bir hayli sıcak.

İnce, ofisin Akşener'le bağlantılı olmadığını belirtse de Akşener'in ihtiyaç duyması halinde ofisini kullanabileceğini sözlerine ekledi.