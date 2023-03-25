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Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.K. (48) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. (29) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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