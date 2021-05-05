AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı

AK Parti'nin 'nin resmi sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek Pinokyo emojisi paylaşıldı.

4 Mayıs gece yarısı yapılan bu paylaşımla, AK Parti'nin saat 14.00'de ne açıklayacağı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.

Saat 14.00'te beklenen paylaşım yapıldı.

AK Parti, 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı bir animasyon paylaştı.