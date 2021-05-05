AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından "Yarın saat 14.00’te" notuyla be Pinokyo emojisiyle yapılan paylaşımın nedeni ortaya çıktı. AK Parti, saat 14.00'te 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon paylaştı.
AK Parti'nin 'nin resmi sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek Pinokyo emojisi paylaşıldı.
4 Mayıs gece yarısı yapılan bu paylaşımla, AK Parti'nin saat 14.00'de ne açıklayacağı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.
Saat 14.00'te beklenen paylaşım yapıldı.
AK Parti, 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı bir animasyon paylaştı.
YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6— AK Parti (@Akparti) May 5, 2021
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