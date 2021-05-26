AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kifayetsiz pehlivan' çıkışı

Özalan, "Yenilmiş de yenilmiş kifayetsiz pehlivan Kemal Kılıçdaroğlu, "Er meydanına gel" diyor utanmadan. Madem ersiniz, adayınız nerede?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'Bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!" ifadesini kullandı.

CHP Lideri'ne yanıt ise AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan'dan geldi.

Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz.



Sandığı getir sandığı!#HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2021

"YENİLMEYİ SEVİYORSUNUZ DİYE HER GÜN SEÇİM YAPAMAYIZ"

"Yenilmiş de yenilmiş kifayetsiz pehlivan Kemal Kılıçdaroğlu, "Er meydanına gel" diyor utanmadan. Madem ersiniz, adayınız nerede? Sizinki sadece şer!" diyerek tepkisini dile getiren Özalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilmeyi seviyorsunuz diye her gün seçim yapamayız. Seçim zamanında olacak. Hem 2023'e kadar ajans adayınıza ancak karar verir."

Yenilmiş de yenilmiş kifayetsiz pehlivan Kemal Kılıçdaroğlu, "Er meydanına gel" diyor utanmadan. Madem ersiniz, adayınız nerede? Sizinki sadece şer!



Yenilmeyi seviyorsunuz diye her gün seçim yapamayız. Seçim zamanında olacak.



Hem 2023'e kadar ajans adayınıza ancak karar verir. — Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) May 26, 2021

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın." ifadelerini kullandı.

"Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." diyen Erdoğan, kendisini Netanyahu benzetmesi sonrası Rize'de tepkiyle karşılaşan Akşener'e şu yanıtı vermişti:

"Gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler.. Bunlar iyi günler."