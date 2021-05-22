AK Parti'den Babacan'a net cevap: Üçü de yalan!

Deva Partisi lideri Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk Özel programına konuk olmuştu.

BUKET AYDIN SORDU: SİZE İKİYÜZLÜ DİYORLAR

Buket Aydın, Babacan'a "Siz Abdullah Gül ile görüşmeler yaparken bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiniz. Bu gündeme geldi. Ve buradan yola çıkarak size "İki yüzlü" ifadesini kullanıyorlar Twitter'da çokça. Bunu biraz açar mıyız?'' sorusunu sordu.

Babacan, cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türkiye'nin propaganda aygıtıyla benim söylediklerimin üzerine odaklanması da bir başka dikkat edilmesi gereken bir husus öncelikle. Ve bunun da tabi bizzat Sayın Erdoğan tarafından yönetiliyor olması da bir başka önemli konu. Önce diyorlar Erdoğan'ı destekledi, sonra gitti CHP'nin adayını destekledi diyorlar. Burada 3 tane yalan. Kronolojik yalan, CHP'nin adayı diyorlar yalan, gizli yaptı diyorlar yalan."

AK PARTİ'DEN NET CEVAP

Babacan'ın açıklamalarına, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu Twitter hesabından cevap verdi.Akbaşoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ali Babacan üçü de yalan.

1) Bildiğiniz üzere sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti ve Cumhur İttifakının adayı olduğu netti.

2) CHP’nin öncülüğünde Erdoğan karşıtlarının birleştirilmesi modeliydi.

3) THY hangi şehre gittiğinizi bilir. Hangi eve, ofise veya kime gittiğinizi bilmez!" ifadelerini kullandı.