AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Karaktersiz insanlar devleti yönetemezler" şeklinde hakaret dolu ifadelerle Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır.

Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 30, 2021

Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır.

Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur...

Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek.