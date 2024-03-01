Özgür Özel’e 10 soru!

Kurucu ve kadrosunda 35-40 yıllık sürekli basın kartı bulunduran, ulusal basında birçok farklı medya kuruluşuna emek vermiş ödüllü gazetecileri barındıran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na "ulusal haber ajansı" statüsünde kayıtlı, TBMM’de bürosu bulunan, habercilikte dirsek çürüten, meslek hayatları boyunca 1 kez dahi tekzip yememiş, ilkeli habercilik düsturunu elinden bırakmayan Ajans Haber'in gazeteci ve basın emekçilerini hedef alarak “dandik” ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i esefle kınıyoruz.

Ajans Haber’in künyesine bakmayı siz beceremediyseniz, Genel Merkezinizin iletişim ofisinde görev yapan her arkadaşınız bizleri çok yakından tanır ve bilir. Cep telefonlarımıza kadar birbirimizde kayıtlıyızdır.

Çünkü biz 40 yıllık Ankara gazeteciyiz. Dün akşamki canlı yayında “tanımam” dediğiniz gazeteci arkadaşımızla defalarca kez röportaj yaptınız. O röportajlardan birine ait bir görseli haberimize ekliyoruz. Umarım hafızanızın tazelenmesine bu fotoğraf yardımcı olur.

Şimdi, inkar ettiğiniz haberimizle ilgili size yönelteceğimiz 10 soruyu, bir genel başkan olarak araştırmanızı ve en azından bu kez nezaketle cevap vermenizi bekliyoruz.

SORU 1: Tam da yerel seçimler öncesi TL karşılığı 8 milyon olan, 250 bin dolar Meclis'te ne arıyor?

SORU 2: Haberde bahsi geçen konuyla ilgili Meclis kulislerinde 3 haftadır pervasızca konuşan milletvekilleri, olaya şahit olmalarına rağmen konu hakkında neden bir açıklama yapmıyor?

SORU 3: Bir milletvekili 250 bin doları, torbanın içinde TBMM’de neden gezdirir?

SORU 4: Söz konusu vekil, bu parayı ülkemizin bankalarına yatırmak yerine torba içinde neden elden ele gezdiriyor?

SORU 5: Bahsi geçen milletvekili için 250 bin dolar bu kadar kolaylıkla unutulabilecek bir meblağ mıdır?

SORU 6: Google’a bahsi geçen milletvekilinin adını yazın ve sorgulayın. Son 2 ay içinde yerel seçim sürecinde belediye başkanlığı aday belirlemesinde ne kadar rol aldığı ve neler yaptığıyla ilgili onlarca haberle karşılaşacaksınız. Söz konusu milletvekili Genel Kurul’da partisinin başka bir milletvekiliyle belediye başkan adaylığı konusunda tartışıp küfürleşmiş midir? Cevap verecekseniz, bunlara da bir cevabınız olsun?

SORU 7: Milletvekili dokunulmazlığı ve mahremiyeti nedeniyle milletvekili odalarında kamera olmadığını bildiğiniz halde Meclis Başkanlığı’na olayla ilgili “oda kamera kayıtlarının incelenmesi” talebinde nasıl bulunabiliyorsunuz?

SORU 8: Her fırsatta basın özgürlüğünden söz eden siz, CHP Genel Başkanı olarak, bir basın kuruluşuna “dandik” ifadesini kullanmayı kendinize yakıştırıyor musunuz?

SORU 9: Ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak, ülkenin temel sorunlarıyla ilgili sizden beklenen konulara cevap vermekte gecikip, söz konusu haberimize telaş içinde apar topar cevap vermenizin altın ne yatıyor?

SORU 10: Bahse konu milletvekilinin torba taşırken görüntüsü çıkarsa ya da olaya şahit olan birinin ifadesi söz konusu olursa parti olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Sayın Özel, “dandik” diyerek aşağılamaya çalıştığınız ajansımızın Ankara Ofisi genel merkezinize yaklaşık 800 metre mesafededir. İletişim ofisinizdeki tüm arkadaşlarınız adresimizi biliyor. Lütfen gelin bir acı kahvemizi için. Kapımız her zaman tüm siyasi partilerin genel başkanlarına açıktır.