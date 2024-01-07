Ajans Haber, AK Parti adaylarını haftalar önce yazdı!
Yerel seçim sürecinde yaptığı haberlerle okuyucularını doğru bilgiye ulaştıran Ajans Haber, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını da haftalar öncesinden manşetine taşımıştı. İşte Ajans Haber'in herkesten önce okuyucularına duyurduğu o adaylar!
AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı ile 26 ilin belediye başkan adayları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı.
15 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek ikinci aday tanıtım toplantısında ise AK Parti'nin tüm adayları belli olacak.
AK Parti'nin adaylarını haftalar öncesinden manşetine taşıyarak, kamuoyunu doğru bilgilendiren Ajans Haber, şu ana kadar açıklanan adayların tamamına yakınını önceden bildi.
İşte, Ajans Haber'in haftalar önce hazırladığı güvenilir kulis bilgilerinden oluşan haberinden, doğru çıkan adaylardan bazıları!
1- Murat Kurum / İstanbul
2- Alinur Aktaş / Bursa
3- Yücel Yılmaz / Balıkesir
4- Rahmi Metin / Rize
5- Şahin Şerifoğulları / Elazığ
6- Hilmi Güler / Ordu
7- Osman Zolan / Denizli
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