AFAD'dan depreme ilişkin açıklama!

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Paylaşımda şu ifadeleer kullanıldı:

Bugün, saat 18.11'de Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Tokat ve Yozgat il AFAD, Jandarma, Emniyet ekipleri ve diğer görevli personelle saha taramaları yapılmaktadır.

Yozgat ve Tokat illerindeki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne toplam 231 ihbar gelmiştir.

Can kaybı bulunmamaktadır.

Tokat ilimizde; 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar almıştır. Sivas, Samsun, Erzurum, Çorum ve Amasya AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Yozgat ilimizde; 2 katlı bir bina hasar almış, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana gelmiştir. Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Yozgat ve Tokat illerimize EGM'den 1 helikopter, Jandarma'dan 1 İHA sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.