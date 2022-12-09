AFAD sözlü sınavla 43 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD tarafından, üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun 20, maliye bölümünden mezun 10, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun 4, istatistik bölümünden mezun 4, hukuk bölümünden mezun 3, basın ve yayın, gazetecilik, yeni medya ve iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinden mezun 2 olmak üzere toplam 43 afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 23-30 Ocak'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat ile 3 Mart arasında AFAD Başkanlığı binasında yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.afad.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.