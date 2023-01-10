AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'de de hissedilen 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 14.95 km derinlikte gerçekleşti.