AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'de de hissedilen 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 14.95 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yorumlar