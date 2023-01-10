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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'de de hissedilen 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 14.95 km derinlikte gerçekleşti.

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