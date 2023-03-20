AFAD, depremlerdeki can kaybını ve tutuklanan müteahhit sayısını açıkladı!

Türkiye'yi yasa boğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı ile yaralı sayısı açıklandı.

Can kaybı 50 bini geçti



AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu söyledi.

Tutuklu sayısı 298’e çıktı



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.

Tutuklanan müteahhit sayısı 104 oldu



Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 449 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

305 şüpheli hakkında yakalama kararı



Ayrıca 305 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Yapılan incelemelerde 4 zanlının yurt dışında, şüphelilerden 58'inin hayatta olmadığı tespit edildi.

2 kişi halen gözaltında



Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 118 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.