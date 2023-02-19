AjansHaber.com.tr Gündem AFAD açıkladı: 6 bin 40 artçı sarsıntı!

AFAD açıkladı: 6 bin 40 artçı sarsıntı!

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede oluşan artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını açıkladı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD, bölgedeki artçı sarsıntışara ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama
Nemrut Dağı Ören Yeri deprem nedeniyle yıkıldı mı?
Oktay: Böyle bir şey söz konusu değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
AFAD: Verilere göre bölgedeki sarsıntılar sürüyor!
Minik Azra hayata tutunamadı! 