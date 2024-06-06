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Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat depreminden de etkilenen kent zaman zaman sarsılmaya devam ediyor.

4,2 şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada depremin 4,2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Yaşanan sarsıntı çevre illerdende hissedildiği öğrenilirken, deprem yerin yaklaşık 11,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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