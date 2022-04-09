Adana'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 01 JAA 081 plakalı askeri araçla çarpıştı.

Devrilen jandarma aracındaki 2 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Vali Elban olay yerince incelemede bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve diğer yetkililerle olay yerinde inceleme yaptı.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir araç, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde hayatını kaybederek şehit oluyor. Bir arkadaşımızın durumu ağır, diğer 2'si de Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altında."

Vali Elban, daha sonra Kozan Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailesine acı haber ulaştı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

Şehidin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini anne Mesude ve baba Adem Avan'a sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, olayı duyan ailenin yakınları başsağlığı için şehidin evine geldi.

Şehit Yusuf Avan'ın evli ve bir kız babası olduğu öğrenildi.