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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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