ABD'de koronavirüsten ölenleri mahkumlara taşıtıyorlar
ABD'de rekor seviyelere çıkan koronavirüs sebebiyle, El Paso hapishanesindeki mahkumların saati 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cansız bedenlerini mobil morglara taşıdıkları öğrenildi.
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.
MAHKUMLARDAN YARDIM İSTEDİLER
Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.
2 dolar karşılığında ceset taşıdılar— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 16, 2020
🔹ABD'de rekor seviyelere çıkan koronavirüs sebebiyle, El Paso hapishanesindeki mahkumların saati 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cansız bedenlerini mobil morglara taşıdıkları öğrenildi.
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SAATTE 2 DOLARA MORGA TAŞIYORLAR
Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati 2 dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.
ABD'DE VAKALAR YÜKSELİYOR
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.
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