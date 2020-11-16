ABD'de koronavirüsten ölenleri mahkumlara taşıtıyorlar

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.

MAHKUMLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

2 dolar karşılığında ceset taşıdılar



🔹ABD'de rekor seviyelere çıkan koronavirüs sebebiyle, El Paso hapishanesindeki mahkumların saati 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cansız bedenlerini mobil morglara taşıdıkları öğrenildi.



📎 https://t.co/Oe9PTJ831I pic.twitter.com/JIpt1rfYz0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 16, 2020

SAATTE 2 DOLARA MORGA TAŞIYORLAR

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati 2 dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

ABD'DE VAKALAR YÜKSELİYOR

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.