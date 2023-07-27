ABB'den halk ekmeğe zam!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden zam üstüne zam açıklaması gelmeye devam ediyor. Ulaşıma yapılan %57'lik zammın ardından Ankara Halk Ekmek'ten de zam açıklaması geldi.
Ankara’da toplu taşımadan sonra Ankara Halk Ekmek’e de zam geldi. 3 liradan satılan ekmeğin fiyatı 5 TL olarak güncellendi.
Ankara'da ulaşıma yapılan %57 zammın ardından Ankara Halk Ekmek'ten de zam açıklaması geldi. %66’lık zam sonrası, 3 liradan satılan ekmeğin fiyatı 5 TL olarak güncellendi.
Ankara Halk Ekmek'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur'' denildi.
27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır.— Ankara Halk Ekmek (@abbhalkekmek) July 26, 2023
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/9HUqakMURI
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