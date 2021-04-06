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9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı 9 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..

Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.

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