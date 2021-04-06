9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı 9 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB
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