9 il için sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
9 il için sarı kod
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için yapılan uyarıda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
MARMARA
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu
SAKARYA °C, 33°C
Az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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