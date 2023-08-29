Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 il için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için yapılan uyarıda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MARMARA

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C

Az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı