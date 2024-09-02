81 ilde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kurulacak

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimize müjde: Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz" dedi.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞECEK

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atölyelerde; milli teknolojiler geliştirecek ve üretecek gençlerimize destek vererek, yerli ve milli sanayimiz için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirecek ve girişimci gençlerimizin ihtiyacı olan teknik ve mesleki eğitim süreçleri desteklenecek. Üniversitelerde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde, Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım sağlayacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği sağlanacak.

İKİ FARKLI DESTEK PROGRAMI

Proje kapsamında iki farklı destek programı sunulacak. En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip olması planlanan atölyenin kurulumuna yönelik Atölye Kurulum Projesi desteği verilecek. En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip ve en az 6 ay süresince hizmet vermiş atölyenin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini arttırmaya yönelik de Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi desteği verilecek.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ DE KURULACAK

Proje kapsamında atölye demirbaş ve sarf malzemelerinin belirlenerek temin edilmesi, yarışma süreçlerinin desteklenmesi, yarışma başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, alan uzmanları ile takımların buluşturulması, sanayi iş birliklerinin kurulması, yarışmalara teşvik edici tanıtım ve etkinliklerin desteklenmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, takımlara proje hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi, bilgilendirme, farkındalık, iletişim kampanyaları yürütülmesi planlanıyor. Başvurular, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.