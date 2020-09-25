AjansHaber.com.tr Gündem Soruşturmada PKK'nın dağ kadrosu da var

6-8 Ekim olayları soruşturmasında PKK'nın dağ kadrosu da var

6-8 Ekim olayları soruşturmasında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu da var. Örgütün elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Doğu ve Güneydoğu illerinde hayatı durma noktasına getiren 6-8 Ekim olayları sırasında terör örgütü hep sahnedeydi.

Örgütün elebaşları, gençlik ve kadın yapılanmaları ile olayların büyümesinde etkin rol oynadı.

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararıKobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararıGündem

 Sözde basın yayın organlarından çağrılar yapıldı, onlarca insanın hayatına mal olan eylemlerin fitili ateşlendi.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'dayanışma' mesajıKılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'dayanışma' mesajıSiyaset

 Ancak devlet faillerin peşini bırakmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayn El Arab bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Kobani operasyonu Özgür Özel'i çılgına çevirdiKobani operasyonu Özgür Özel'i çılgına çevirdiSiyaset

 PKK'NIN DAĞ KADROSU DA GÖZALTI KARARI VERİLEN 82 KİŞİ İÇİNDE

Gözaltı kararı verilen 82 kişini içinde PKK'nın dağ kadrosu da var. Terör örgütü PKK'nın yönetici konumundaki birçok isim için gözaltı kararı çıkarıldı.

7 HDP'li hakkında fezleke7 HDP'li hakkında fezlekeSiyaset

 6-8 EKİM'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında örgüt elebaşlarından Cemil Bayık, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed de yer alıyor.

6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklama6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklamaGündem

 Örgütün kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de soruşturma kapsamında arananlar arasına girdi.

CHP'den Kobani operasyonlarına ilk tepki geldiCHP'den Kobani operasyonlarına ilk tepki geldiGündem

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cezası belli oldu
İstanbul'da da hissedildi
Ezhel'den Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!
Kayınbirader Nusret'in şirketinde neler dönüyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Servisçi ve taksiciler toplandı
Binbaşı Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü