6-8 Ekim olayları soruşturmasında PKK'nın dağ kadrosu da var

Doğu ve Güneydoğu illerinde hayatı durma noktasına getiren 6-8 Ekim olayları sırasında terör örgütü hep sahnedeydi.

2014'te, Selahattin Demirtaş'ın Genel Başkanlığını yaptığı HDP'nin, Kobani bahanesiyle "süresiz direniş " çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında neler yaşandı ?#AltıYediEkimiHatırlapic.twitter.com/5S2OZMhsxF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 25, 2020

Örgütün elebaşları, gençlik ve kadın yapılanmaları ile olayların büyümesinde etkin rol oynadı.

Sözde basın yayın organlarından çağrılar yapıldı, onlarca insanın hayatına mal olan eylemlerin fitili ateşlendi.

Ancak devlet faillerin peşini bırakmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayn El Arab bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

PKK'NIN DAĞ KADROSU DA GÖZALTI KARARI VERİLEN 82 KİŞİ İÇİNDE

Gözaltı kararı verilen 82 kişini içinde PKK'nın dağ kadrosu da var. Terör örgütü PKK'nın yönetici konumundaki birçok isim için gözaltı kararı çıkarıldı.

6-8 EKİM'DE NELER YAŞANMIŞTI?

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında örgüt elebaşlarından Cemil Bayık, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed de yer alıyor.

Örgütün kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de soruşturma kapsamında arananlar arasına girdi.