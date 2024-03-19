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40 dakikada üç farklı ilde korkutan deprem!

AFAD Deprem, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 dakika içerisinde üç farklı ilde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD Deprem, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sabah saat 7.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 6.6 km derinlikte olduğu ölçüldü.

Bu depremden yaklaşık 25 dakika sonra ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birbirine yakın bölgelerde oluşan depremler vatandaşları korkuttu.

Depremler, çevre il ve ilçelerden de hafif olarak hissedildi.

7.44'te ise Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir deprem hissedildi. 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

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