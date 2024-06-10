4 yaşındaki çocuk 7. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde apartmanın 7'nci katının balkonundan düşen Derya Yarar (4), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Derya Yarar, 7'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Derya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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