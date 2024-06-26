31 ilde "SİBERGÖZ-46" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana ve Edirne merkezli 31 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-46" operasyonlarında 275 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adana ve Edirne merkezli 31 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-46” operasyonlarında; hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon TL işlem hacmi bulunan 275 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.